Собянин рассказал о планах благоустройства Конюшковской улицы

Основная цель — сделать улицу комфортнее для пешеходов.

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В 2022 году планируется провести работы по благоустройству Конюшковской улицы. Об этом написал в своем блоге Сергей Собянин.

«В 2021 году мы провели благоустройство Красной Пресни. В планах на будущий год — Конюшковская улица, связывающая Пресню с площадью Свободной России и набережной Москвы-реки», — отметил Мэр Москвы.

Основная цель — сделать Конюшковскую улицу комфортнее для пешеходов. Так, в районе Малого Конюшковского переулка организуют пешеходный переход.

Москвичи могут высказать свое мнение о проекте благоустройства на платформе «Активный гражданин».

Ранее завершилось комплексное благоустройство Пресненского района. Работы провели в парке Декабрьского восстания, на улице Красная Пресня и на Звенигородском шоссе до ТТК. Там расширили тротуары, разбили газон, установили станции велопроката и новые фонари.