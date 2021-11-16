Собянин рассказал о планах благоустройства Конюшковской улицы

Основная цель — сделать улицу комфортнее для пешеходов.
В 2022 году планируется провести работы по благоустройству Конюшковской улицы. Об этом написал в своем блоге Сергей Собянин.
«В 2021 году мы провели благоустройство Красной Пресни. В планах на будущий год — Конюшковская улица, связывающая Пресню с площадью Свободной России и набережной Москвы-реки», — отметил Мэр Москвы.
Основная цель — сделать Конюшковскую улицу комфортнее для пешеходов. Так, в районе Малого Конюшковского переулка организуют пешеходный переход.
Москвичи могут высказать свое мнение о проекте благоустройства на платформе «Активный гражданин».
Ранее завершилось комплексное благоустройство Пресненского района. Работы провели в парке Декабрьского восстания, на улице Красная Пресня и на Звенигородском шоссе до ТТК. Там расширили тротуары, разбили газон, установили станции велопроката и новые фонари.
В общей сложности в следующем году планируют обновить 52 общественных пространства, в том числе Ленинский проспект на участке от Садового кольца до Университетского проспекта, Волоколамское шоссе, участок Кутузовского проспекта, переулки Арбата и другие.