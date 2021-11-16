В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 72.27EUR 82.77
Войти в почту

Сергей Собянин рассказал о планах благоустройства Конюшковской улицы

Mos.ruиещё 7
1 час назад

Основная цель — сделать улицу комфортнее для пешеходов.

Собянин рассказал о планах благоустройства Конюшковской улицы
Фото: Проектное решениеПроектное решение

В 2022 году планируется провести работы по благоустройству Конюшковской улицы. Об этом написал в своем блоге Сергей Собянин.

«В 2021 году мы провели благоустройство Красной Пресни. В планах на будущий год — Конюшковская улица, связывающая Пресню с площадью Свободной России и набережной Москвы-реки», — отметил Мэр Москвы.

Основная цель — сделать Конюшковскую улицу комфортнее для пешеходов. Так, в районе Малого Конюшковского переулка организуют пешеходный переход.

Москвичи могут высказать свое мнение о проекте благоустройства на платформе «Активный гражданин».

Ранее завершилось комплексное благоустройство Пресненского района. Работы провели в парке Декабрьского восстания, на улице Красная Пресня и на Звенигородском шоссе до ТТК. Там расширили тротуары, разбили газон, установили станции велопроката и новые фонари.

В общей сложности в следующем году планируют обновить 52 общественных пространства, в том числе Ленинский проспект на участке от Садового кольца до Университетского проспекта, Волоколамское шоссе, участок Кутузовского проспекта, переулки Арбата и другие.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители