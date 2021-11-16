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Горожане могут заключить брак во всех офисах «Мои документы»

Москва меняетсяиещё 8
53 минуты назад

Москвичи теперь могут заключить брак во всех офисах «Мои документы». Об этом сообщает портал Мэра Москвы.

Горожане могут заключить брак во всех офисах «Мои документы»
Фото: Москва меняетсяМосква меняется

«Мы рады сообщить, что теперь эти услуги ЗАГС доступны во всех 134 офисах «Мои документы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники МФЦ прошли обучение по специальной программе, разработанной учебным центром совместно с сотрудниками управления ЗАГС Москвы.

Напомним, что в центрах предоставляют более 280 государственных услуг, 98% из них можно получить по экстерриториальному принципу. Офисы работают по удобному графику — с 8:00 до 20:00, флагманы и дворец госуслуг на ВДНХ — с 10:00 до 22:00.

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