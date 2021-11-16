Горожане могут заключить брак во всех офисах «Мои документы»

Москвичи теперь могут заключить брак во всех офисах «Мои документы». Об этом сообщает портал Мэра Москвы.

«Мы рады сообщить, что теперь эти услуги ЗАГС доступны во всех 134 офисах «Мои документы», — говорится в сообщении.

Напомним, что в центрах предоставляют более 280 государственных услуг, 98% из них можно получить по экстерриториальному принципу. Офисы работают по удобному графику — с 8:00 до 20:00, флагманы и дворец госуслуг на ВДНХ — с 10:00 до 22:00.