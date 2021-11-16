17 прудов реконструируют в Москве в 2022 году

В следующем году специалисты комплекса городского хозяйства планируют благоустроить 17 столичных прудов. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Он отметил, что в число объектов, которые намерены отремонтировать, входят два Лианозовских пруда, каскад Лефортовских прудов, а также Гончаровский пруд.

"Водоемы очистят от иловых отложений, отремонтируют береговые полосы, высадят водную растительность и проведут восстановительное благоустройство территории", – подчеркнул Бирюков.

По его словам, пруды являются важной составляющей формирования городской среды: они не только способствуют созданию благоприятных климатических условий, но и являются излюбленным местом отдыха москвичей.

Специалисты регулярно обследуют столичные водоемы. При обнаружении проблем принимается решение о капитальном ремонте того или иного водного объекта. Список прудов, подлежащих благоустройству, формируется ежегодно с учетом мнения горожан.