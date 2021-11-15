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В Москве пройдет фестиваль "Встреча традиций"

ТАСС
18 минут назад

Фестиваль "Встреча традиций", главной темой которого станут национальные традиции хлебопечения, 16 ноября пройдет на ВДНХ в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ВДНХ в понедельник.

В Москве пройдет фестиваль "Встреча традиций"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В крытом шатре на 600 кв. м на площади Промышленности соберутся мастера-хлебопеки из разных городов страны. Они расскажут о русских хлебных традициях, поделятся рецептами приготовления хлеба четырех сторон света: в русской печи (Запад), в тандыре (Юг), на сковороде (Восток), на шампурах (Север)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на мастер-классах гости праздника смогут познакомиться с полным циклом изготовления хлеба: от закваски до готовой сдобы. Попробуют себя в традиционных народных ремеслах, например научатся плести хлебные корзины, вырезать деревянную посуду, мастерить горшки или ткать полотно. Ведущие мастер-классов - известные пекари и ремесленники.

"На фестивале будет работать передвижной Музей хлеба. Это экспозиция предметов XIX века, полностью раскрывающая технологию изготовления хлеба в крестьянском хозяйстве: от вспашки поля и посева зерна до замеса теста и выпекания. Гости смогут поработать на них под руководством экскурсовода", - говорится в сообщении.

Фестиваль "Встреча традиций" будет сопровождаться интерактивной анимационной программой с народными играми и забавами. Выступят народные вокальные и танцевальные коллективы. При посещении мероприятия необходимо предъявить QR-код: вакцинированного, переболевшего либо выданный после отрицательного ПЦР-теста. Дети до 14 лет могут посетить фестиваль в сопровождении взрослых, имеющих QR-код, дети от 14 до 18 лет - без QR-кода и без сопровождения.

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