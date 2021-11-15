Собянин оценил темпы заболеваемости COVID в Москве

"Подводя итоги прошедшей недели, мы видим, что заболеваемость продолжает падать. Количество вновь выявленных заболевших снизилось на 23%, госпитализированных - на 19%. Это уже вторая неделя снижения заболеваемости и госпитализаций, и это хороший тренд", - отметил он.