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Собянин заявил о снижении заболеваемости ковидом в Москве

ТАСС
1 час назад

Снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве фиксируется вторую неделю подряд, а за последние семь дней ее показатель опустился на 23%. Об этом сообщил журналистам мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин оценил темпы заболеваемости COVID в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Подводя итоги прошедшей недели, мы видим, что заболеваемость продолжает падать. Количество вновь выявленных заболевших снизилось на 23%, госпитализированных - на 19%. Это уже вторая неделя снижения заболеваемости и госпитализаций, и это хороший тренд", - отметил он.

Собянин поблагодарил всех, кто поддержал нерабочую неделю, кто своевременно вакцинировался и соблюдает требования Роспотребнадзора, в том числе по масочному режиму. "Все вместе это дает положительный эффект", - подчеркнул мэр.

Новости Москвы,Роспотребнадзор,
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