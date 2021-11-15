Станцию «Сокольники» БКЛ украсят советскими плакатами

«Станция «Сокольники» будет открыта в составе северо-восточного участка БКЛ. По поручению мэра Москвы мы ведем планомерную работу по улучшению транспортной доступности. Станция позволит жителям районов Сокольники и Красносельский, в которых проживает 110 тыс. человек, экономить до 15-20 минут при поездках в соседние районы», – сказал заммэра Москвы, руководитель столичного Дептранса Максим Ликсутов.