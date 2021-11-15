В столице начали работу 56 снегосплавных пунктов

Их общая мощность позволит утилизировать около 650 тысяч кубометров снега в сутки.
В столице приступили к работе 56 снегосплавных пунктов, которые будут утилизировать снег в осенне-зимний период. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«В городе будет работать 56 снегосплавных пунктов, их общая мощность позволяет утилизировать около 650 тысяч кубометров снега в сутки. В Центральном административном округе при необходимости дополнительно задействуем 38 мобильных снегосплавов», — отметил заммэра.
Петр Бирюков напомнил, что все снегосплавные пункты в Москве утилизируют снег без вреда для окружающей среды. Для плавления используется тепло сточных вод.
«Снег сбрасывается в приемный бункер, где измельчается сепараторами-дробилками, затем попадает в сооружения, куда подается сточная вода из канализационных каналов и коллекторов температурой не ниже 10 градусов. Весь мусор из снега оседает в песколовках, которые установлены на всех снегосплавных пунктах. Талая вода отводится обратно в канализационный коллектор и уходит в очистные сооружения», — добавил Петр Бирюков.
К началу сезона специалисты тщательно проверили и при необходимости отремонтировали системы снегосплавных пунктов, провели финальные пробные пуски оборудования. Все пункты полностью отвечают современным требованиям безопасности.