Хрустальный переулок благоустроят в 2022 году

"Небольшая улочка между Гостиным двором и Средними торговыми рядами, связывающая Ильинку и Варварку. В обычное время она была местом активного движения людей и машин. Но последние годы Хрустальный переулок фактически выпал из городского пространства в связи с комплексной реконструкцией Средних торговых рядов. В этом году планируется завершение этих работ, и в обновленном памятнике архитектуры разместятся музеи Московского Кремля", - написал мэр.