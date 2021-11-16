В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 72.27EUR 82.77
Войти в почту

Россияне заметили цветущий в ноябре белый шиповник

Мослентаиещё 2
1 час назад

Жительница Москвы выложила в группу Facebook «МОСКВА МОЯ» фото, сделанное в районе Чистых прудов в Москве. На снимке изображен городской пейзаж, на первом плане —клумба с кустарниками, на фоне по-осеннему желтых листьев выделяются белые цветы шиповника, а на заднем плане виден трамвай.

Москвичка заметила цветущий в ноябре белый шиповник
Фото:  Камилла Торская / группа «МОСКВА МОЯ» в Facebook Камилла Торская / группа «МОСКВА МОЯ» в Facebook

Автор подписала свою фотографию словами: «И снова чудо в ноябре — цветет белый шиповник. И мимо несется синий трамвай…».

Пользователи выразили удивление и восхищение. «Какая красота!», «Ведь для чего-то он зацвел вдруг в ноябре, и ты его увидела», «Это маленькое чудо и радость для поддержки и преодоления жизненных невзгод», — написали комментаторы под постом.

Некоторые отметили, что снимок с точки зрения постановки кадра и колористики хорошо дополнил синий трамвай: «Без трамвая было бы не то!».

Одна из жительниц написала, что в Аптекарском огороде тоже все еще попадаются цветущие растения, в том числе и ромашки.

Ранее фото «сельской идиллии» в центре Москвы восхитило пользователей сети.

Новости Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители