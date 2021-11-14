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Москвичей предупредили о январских морозах в ноябре

Майк Габриелян
1 час назад

Январские морозы до -19 градусов могут ударить в Москве в конце ноября. Об этом предупредил синоптик Центра погоды «Фобос», передает РИА «Новости».

Москвичей предупредили о январских морозах в ноябре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам синоптика, снег и сильный ветер ожидаются в Москве в воскресенье и в ночь на понедельник. К следующим выходным в столице образуется снежный покров до 6 см, а в конце месяца могут ударить сильные холода.

В целом, предстоящая неделя в столице будет морозной и солнечной. Температура днем составит -2…-5 градусов, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

При этом некоторые российские регионы с 15 ноября ждут температурные аномалии. Морозы до 18-20 градусов придут на Урал. Северо-Запад, напротив, ожидает температура выше нормы на четыре-семь градусов. В Дальневосточном федеральном округе аномальное тепло продержится минимум до 19 ноября.

Ранее синоптики спрогнозировали, что зима 2021-2022 года в России будет умеренно снежной и более мягкой, чем должно быть по климатической норме.

Новости Москвы,Роман Вильфанд,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,
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