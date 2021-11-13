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В Москве объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за гололедицы

Газета.Ru
2 часа назад

«Желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы объявлен в Москве с вечера субботы. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра России.

В Москве объявлен "желтый" уровень погодной опасности
Фото: ТАССТАСС

Синоптики предупредили, что погода в столице потенциально опасна.

Как сообщается, период предупреждения в городе продлится до 9.00 воскресенья, 14 ноября.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что предстоящая зима в средней полосе России обещает быть чуть мягче положенной русской зимы. По его словам, на большей части европейской и в азиатской части страны, особенно в Восточной Сибири, температурный фон сезона превысит климатическую норму.

До этого главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова заявила, что на неделе с 8 по 14 ноября в Москве не сформируется снежный покров несмотря на обилие осадков. Это связано с тем, что среднесуточная температура в столице будет положительной. Однако, по ее словам, снежный покров может появиться к концу недели в Московской области.

Новости Москвы,Евгений Тишковец,Марина Макарова,
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