В Москве объявлен "желтый" уровень погодной опасности

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что предстоящая зима в средней полосе России обещает быть чуть мягче положенной русской зимы. По его словам, на большей части европейской и в азиатской части страны, особенно в Восточной Сибири, температурный фон сезона превысит климатическую норму.

До этого главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова заявила, что на неделе с 8 по 14 ноября в Москве не сформируется снежный покров несмотря на обилие осадков. Это связано с тем, что среднесуточная температура в столице будет положительной. Однако, по ее словам, снежный покров может появиться к концу недели в Московской области.