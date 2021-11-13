Москвичи будут платить за вывоз мусора по-новому

В Москве утверждён единый тариф за обращение с твёрдыми коммунальными отходами, он начнёт действовать с 1 января 2022 года. Департаментом экономической политики и развития столицы была зафиксирована сумма в 839,23 рублей за 1 кубический метр мусора. Население будет опачивать за вывоз отходов 7,27 руб. за 1 квадратный метр общей площади, сообщил РБК. Единым региональным оператором выступит «Экотехпром».

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Приказ об этом подписал замглавы департамента Дмитрий Путин 9 ноября, у РБК имеется копия документа.

В 2020 году тариф для населения на вывоз отходов был увеличен в 2,2 раза, с 2,34 до 5,23 рублей из-за закрытия свалок в Подмосковье. В 2021 году его рост составил 26,8%, — москвичи платили 6,63 рублей за 1 квадратный метр. Со следующего года он подорожает ещё на 9,7%.

До сегодняшнего дня вывоз отходов в столице был включён в состав услуги по содержанию жилого помещения. Она устанавливалась правительством Москвы как ставка планово-нормативного расхода. Однако с 2022 года в городе будет проводиться мусорная реформа, которая уже два года реализуется в большей части российских регионов. В связи с этим со следующего года платёж за вывоз мусора в столице будет отдельным.

Владельцу квартиры площадью 45 квадратных метров придётся заплатить в среднем от 327 до 419 рублей, в зависимости от района.