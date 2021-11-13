В Москве опечатали магазин «Смешные цены»

На востоке Москвы опечатали магазин «Смешные цены» за несоблюдение мер профилактики COVID-19. Об этом в субботу, 13 ноября, сообщило агентство «Москва» со ссылкой на эксперта территориального отдела столичного управления Роспотребнадзора в ВАО Мурада Алискандиева.

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Эксперт отметил, что управление Роспотребнадзора по столице продолжает строгий контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Магазин «Смешные цены» на Сокольнической площади был опечатан за нарушения санитарного законодательства.

«В ходе осмотра было установлено, что в помещении не проводится обеззараживание воздуха, отсутствуют дезинфицирующие средства, посетители и персонал находятся в магазине без масок, а также не проводится термометрия сотрудников», — процитировало Алискандиева агентство.

Уточняется, что за выявленные нарушения магазину грозит приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда.