В Москве опечатали магазин «Смешные цены»

На востоке Москвы опечатали магазин «Смешные цены» за несоблюдение мер профилактики COVID-19. Об этом в субботу, 13 ноября, сообщило агентство «Москва» со ссылкой на эксперта территориального отдела столичного управления Роспотребнадзора в ВАО Мурада Алискандиева.
Эксперт отметил, что управление Роспотребнадзора по столице продолжает строгий контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Магазин «Смешные цены» на Сокольнической площади был опечатан за нарушения санитарного законодательства.
«В ходе осмотра было установлено, что в помещении не проводится обеззараживание воздуха, отсутствуют дезинфицирующие средства, посетители и персонал находятся в магазине без масок, а также не проводится термометрия сотрудников», — процитировало Алискандиева агентство.
Уточняется, что за выявленные нарушения магазину грозит приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда.
Ранее на севере Москвы опечатали магазины «Магнит» за несоблюдение антиковидных требований. В торговых точках по двум адресам обнаружили многочисленные нарушения мер безопасности.