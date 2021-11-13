В Москве создали большой запас редких типов крови

Люди с отрицательным резус-фактором крови встречаются в Москве намного реже, чем с положительным. Всего в столице живет до 15 процентов людей с отрицательным резус-фактором в зависимости от групп крови, рассказала Ольга Майорова, главный врач Центра крови имени О.К. Гаврилова.

Фото: Mos.ru Mos.ru

По ее словам, переливание крови с отрицательным резус-фактором, несмотря на малочисленность нуждающихся в этой процедуре, чрезвычайно востребовано.

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«Это связано с тем, что для лечения одного пациента может требоваться кровь от нескольких доноров. Людей с таким типом крови очень мало, но нам удается поддерживать необходимый запас благодаря тем, кто откликается и приходит в пункт сдачи, когда мы их приглашаем. В среднем от общего количества передаваемой в стационары компонентов крови 20 процентов являются резус-отрицательными», — рассказала она.

Донорская кровь используется во время операций и родов с большой кровопотерей, при лечении онкологических заболеваний у детей и взрослых. Это уникальное лекарство, аналогов которому нет, переливание часто спасает жизни.

Компоненты от доноров с отрицательным резус-фактором крови используются для лечения пациентов с положительным в экстренных ситуациях, когда невозможно в данный момент точно определить резус-фактор, а также при лечении младенцев с резус-конфликтом.

«Резус-отрицательные компоненты крови незаменимы при лечении детей с гемолитической болезнью новорожденных. Она возникает, когда резус-отрицательная мама вырабатывает антитела к положительному резус-фактору ребенка, из-за чего эритроциты младенца разрушаются. Чтобы у него хватало эритроцитов, надо переливать резус-отрицательные компоненты. Также резус-отрицательные компоненты нужны пациентам, у которых возникают трудности с определением резус-принадлежности. Например, при ослабленных антигенах или двойной популяции эритроцитов, иногда возникающей при многократных трансфузиях», — рассказала Дана Павлова, руководитель городского центра детской трансфузиологии Морозовской больницы.

Потребность в компонентах донорской крови сохраняется постоянно, поэтому людей с любой группой и любым резус-фактором, желающих стать донорами, готовы принять в медицинских организациях Департамента здравоохранения города Москвы. Адреса донорских пунктов размещены на сайте ведомства.

Стать донором в Москве может гражданин России или иностранный гражданин, проживающий на территории России более одного года (имеющий разрешение на временное проживание или вид на жительство), возрастом старше 18 лет и весом более 50 килограммов. К абсолютным противопоказаниям к донорству относится наличие ВИЧ, вирусных гепатитов, хронических заболеваний.