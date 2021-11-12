Москвичам предрекли похолодание и снег

«Во вторник будет переменная облачность, а ночью произойдет интенсивное выхолаживание подстилающей поверхности, поэтому во вторник будет до минус 9 градусов ночью, дневная температура тоже будет отрицательная, от 0 до минус 3 градусов и без осадков», —рассказал о похолодании синоптик.