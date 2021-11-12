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Пробки в Москве в пятничный вечер достигли 9 баллов

ТК «Звезда»
43 минуты назад

В Москве на дорогах затруднено движение. На 18 часов 12 ноября по столичному времени пробки оцениваются в девять баллов. Основные дорожные заторы дептранс Москвы фиксирует на Садовом кольце, ТТК, восьмом километре внешней стороны МКАД, 67-м километре внутренней стороны МКАД, Варшавском и Ленинградском шоссе и проспекте Мира.

Пробки в Москве достигли 9 баллов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Основные причины: последний рабочий день, плохие погодные условия, гололедица и большое количество мелких аварий», - сообщает департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале.

Согласно информации транспортного ведомства, в сторону области на данный момент создано рабочее движение на Волоколамском, Алтуфьевском и Рублевском шоссе.

В связи с непогодой в различных регионах России затрудняется дорожное движение и происходят разного рода ЧП. Так, в Приморье из-за непогоды спасательные службы находятся в режиме повышенной готовности. В Магадане и Норильске - сугробы по пояс и ветер, сбивающий с ног.

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