Климатический план Москвы: сохранение природы и углеродная нейтральность

Руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский выступил на климатической конференции ООН (СОР26).

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Он заявил, что города и страны сегодня объединяет общая цель – сдержать рост глобальной температуры и перейти на новую, постиндустриальную экономику, главный принцип которой – низкоуглеродное, энергоэффективное развитие и устойчивость к климатическим изменениям.

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Кульбачевский обратил внимание на необходимость принятия срочных мер для снижения траектории повышения глобальной температуры и заявил о трансформации мировых мегаполисов для построения устойчивого будущего. Мегаполисы в своем стремлении смягчить глобальное изменение климата и внести вклад в преодоление климатического кризиса ставят для себя не менее амбициозные планы, чем целые страны, отметил глава ДПиООС. Так, Стокгольм планирует достичь углеродной нейтральности к 2040 году, Хельсинки – к 2035-му, Глазго – к 2030-му, а Копенгаген – к 2025 году.

«Москва поставила цель достичь углеродной нейтральности к 2060 году. Эту цель мы внесём в Климатический план города Москвы, принятие которого на законодательном уровне ожидается в начале следующего года», - сказал Кульбачевский.

Он подчеркнул, что действия Москвы в борьбе с климатическими изменениями охватывают все сферы: от энергетики и транспорта до градостроительного планирования, строительства жилых и административных зданий, автомобильных и железных дорог. Городу предстоит кардинальный пересмотр приоритетов инвестиционной и бюджетной политики в пользу зеленых проектов и поддержки низкоуглеродных секторов.

Неизменной остается задача, которая является приоритетной на протяжении уже нескольких десятков лет, – сохранение естественной природы в черте города. Сейчас она приобрела особую значимость, поскольку зеленые насаждения поглощают и удерживают углекислый газ, внося тем самым вклад в смягчение климатических изменений.

Кульбачевский сообщил, что основная доля эмиссий парниковых газов Москвы приходится на энергетику и транспорт. Поэтому снижение выбросов в этих секторах является главным направлением в стремлении к углеродной нейтральности. Москве удалось достичь наивысшего показателя коэффициента использования тепла топлива в 72,7% - такой уровень наблюдается у высокоэффективных топливных систем скандинавских стран.

Шорт-лист мероприятий столицы до 2030 и 2060 годов включает дальнейшее развитие возобновляемой энергетики, постепенный вывод неэффективных и высокоуглеродных мощностей генерации энергии, замену паротурбинных агрегатов на парогазовые, дальнейшее развитие когенерационных и внедрение тригенерационых технологий, перевод открытых систем теплоснабжения в закрытые и другие меры.