«Зеленые» облигации Москвы отметили специальной премией

Комплекс экономической политики и земельно-имущественных отношений Москвы, отвечающий за проект «зеленых» облигаций, стал лидером одной из номинаций ежегодной российской премии «Управление изменениями. Визионеры».

Фото: Towfiqu Barbhuiya / Unsplash Towfiqu Barbhuiya / Unsplash

Церемония вручения премии по оценке устойчивого воздействия в экономике, экологии, обществе, учрежденной Проектом +1, прошла вечером 11 ноября.

Видео дня

В этом году площадка празднует 5-летний юбилей. С праздником проект поздравил руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский. Он отметил вклад площадки в продвижение визионерских идей и вручил специальную премию.

В категории «За развитие практики ответственного инвестирования» были отмечены «зеленые» облигации Москвы.

«Первый выпуск «зеленых» облигаций на сумму 70 миллиардов рублей разместили на Московской бирже в мае этого года. Общий объем заявок на покупку в 2,3 раза превысил объем предложения. «Зеленые» облигации Москвы обеспечат два крупнейших инфраструктурных экопроекта: строительство новых станций метро Большой кольцевой линии, а также модернизацию городского общественного наземного транспорта», - отметил руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский.

Он напомнил, что по улицам Москвы сегодня уже курсируют 800 электробусов, и в 2021 году их закупка проводится на деньги, полученные за счет выпуска «зеленых» облигаций.

«Хочу выразить благодарность Комплексу экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы за проделанную работу», - заявил он.

В свою очередь руководитель проектного офиса Аналитического центра при правительстве Москвы Тимур Шакиров выразил надежду, что успешный опыт столицы задаст общероссийский тренд выпуска «зеленых» облигаций.

Ранее представители Москвы приняли участие в саммите мэров городов Urban20, предшествующего встрече G20. Столицу представлял Антон Кульбачевский, который отметил, что сейчас в Москве активно ведется работа по реализации «зеленых» проектов, в том числе и по снижению выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов.

Справка

Рынок «зеленых» облигаций возник в мире еще в 2007-2008 году. Сегодня передовым примером можно считать Хельсинки. Москва также стремится привлекать «зеленые» инвестиции.

Один из экологических проектов столицы - развитие метро. В планах - строительство 43 километров новой Большой кольцевой линии (БКЛ). Эксперты считают, что на метро пересядут порядка 10 тысяч автомобилистов. Ожидаемый эффект - еще минус 885 тонн выбросов в год по загрязняющим веществам и более 20 тысячи тонн в год по парниковым газам.