Начался основной этап строительства депо «Аминьевское»

Всего на территории депо возведут более 40 зданий и сооружений для обслуживания поездов.

Фото: М. Денисова. Mos.ru М. Денисова. Mos.ru

На западе столицы начался основной этап строительства электродепо «Аминьевское». Оно будет обслуживать Большую кольцевую линию (БКЛ) метро, рассказал заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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«На стройплощадке будущего депо “Аминьевское”, которое будет обслуживать поезда БКЛ, завершены работы подготовительного периода — строители закончили демонтаж существующих сооружений, ведут активные земляные работы и приступили к основному этапу работ», — отметил он.

Депо разместится на территории бывшей промзоны с западной стороны улицы Генерала Дорохова около ее пересечения с Верейской улицей.

«Новое депо обеспечит необходимый график движения поездов и создаст дополнительные мощности для ночного отстоя и ремонта подвижного состава БКЛ. Всего здесь предполагается возвести более 40 зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания поездов», — добавил Андрей Бочкарев.

Глава Строительного комплекса уточнил, что сейчас продолжается проходка тоннеля соединительной ветки от Большой кольцевой линии Московского метрополитена к строящемуся депо.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (оператор программы развития московского метро) Юрий Кравцов уточнил, что пройдена уже большая часть тоннеля.

«Строительство тоннеля, который протянется от переходной камеры между станциями “Аминьевская” и “Давыдково”, ведет щит “Эсмина”, уже пройдено почти 600 метров из примерно 800 запланированных», — добавил он.

Кроме того, к депо «Аминьевское» будут вести еще два пути от станции «Давыдково». Они пройдут в том числе по надземной эстакаде.

«В настоящее время здесь продолжается устройство ограждающих конструкций из буросекущих свай, они тоже находятся на высоком уровне готовности», — добавил Юрий Кравцов. Он подчеркнул, что большое кольцо подземки будут обслуживать три электродепо: действующее «Замоскворецкое» на юге и новые — «Нижегородское» на востоке и «Аминьевское» на западе БКЛ.