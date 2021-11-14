Собянин рассказал о благоустройстве переулков рядом с Тверской улицей

В 2022 году завершится благоустройство квартала между ул. Тверская и ул. Большая Никитская. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем персональном блоге.
«В 2022 году мы планируем завершить благоустройство большого квартала между Тверской и Большой Никитской. Работы в Газетном и Никитском пер. были выполнены несколько лет назад. Теперь - пришла очередь Брюсова, Леонтьевского, Большого и Малого Гнездниковских пер. и Шведского тупика», - написал мэр.
По его словам, в рамках проекта благоустройства планируется добавить этим переулкам зелени и комфорта. Рядом с вековыми деревьями будет высажен нижний ярус озеленения - взрослые кустарники и зеленый газон. Станет больше уличных фонарей, которые заменят сохраняющееся местами подвесное освещение. За счет частичного перераспределения уличного пространства тротуары станут шире и удобнее для пешеходов. Для каждого переулка будет разработан собственный рисунок гранитного мощения. Вместо хаотичной парковки будут организованы карманы для стоянки машин.
«В ходе диалога с жителями были выработаны предложения по благоустройству прилегающих дворов. Например, в дворе-колодце на Большом Гнездниковском пер., д. 10 будет высажен небольшой сад и установлено современное оборудование на детской и спортивной площадках. В результате благоустройства переулки будут выглядеть не хуже, чем соседняя Тверская - главная улица Москвы. Но в то же время они сохранят свой спокойный и уютный характер. Высказать мнение о проекте благоустройства Брюсова, Леонтьевского, Большого и Малого Гнездниковских пер. и Шведского тупика можно на платформе «Активный гражданин», - добавил Сергей Собянин.