Собянин рассказал о благоустройстве переулков рядом с Тверской улицей

«В ходе диалога с жителями были выработаны предложения по благоустройству прилегающих дворов. Например, в дворе-колодце на Большом Гнездниковском пер., д. 10 будет высажен небольшой сад и установлено современное оборудование на детской и спортивной площадках. В результате благоустройства переулки будут выглядеть не хуже, чем соседняя Тверская - главная улица Москвы. Но в то же время они сохранят свой спокойный и уютный характер. Высказать мнение о проекте благоустройства Брюсова, Леонтьевского, Большого и Малого Гнездниковских пер. и Шведского тупика можно на платформе «Активный гражданин», - добавил Сергей Собянин.