Синоптики предупредили о мокром снеге и гололедице в Москве

Столичный главк Министерства чрезвычайных ситуаций на своем сайте предупредил москвичей о мокром снеге, снеге с дождем и гололеде ночью, а также о налипании снега и гололедице днем 12 ноября.

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В ведомстве со ссылкой на прогнозы синоптиков Росгидромета сообщили, что в период с 3.00 и до 11.00 пятницы в городе ожидаются осадки (мокрый снег, снег с дождем), местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Спасатели рекомендовали водителям снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущего транспорта, а также избегать внезапных маневров и парковать автомобиль вдали от деревьев. Пешеходов призвали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.