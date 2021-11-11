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Москва стала в 1,5 раза светлее за последние 10 лет

РИАМОиещё 1
1 час назад

Уровень освещенности столицы вырос в 1,5 раза за последние 10 лет, при этом потребление электроэнергии не увеличивается, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Москва стала в 1,5 раза светлее за последние 10 лет
Фото:  РИАМО, Александр Кожохин РИАМО, Александр Кожохин

Расход электричества не растет благодаря энергосберегающим технологиям и «умным» системам управления.

Энергоемкость валового регионального продукта упала на 37%.Помимо этого, в городе создали резерв свободных энергетических мощностей: 19% – по электроэнергии, 24% – по газу, 48% – по теплу.

На сегодняшний день Москва находится в пятерке самых освещенных городов планеты вместе с Токио, Лондоном, Нью-Йорком и Парижем.

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