Карту "Тройка" выпустили к 200-летию со дня рождения Достоевского

"К 200-летию со дня рождения Федора Михайловича Достоевского мы выпустили лимитированную "Тройку". Актуальность поднимаемых в его книгах проблем со временем стала еще острее и очевиднее. Творчество писателя принадлежит к вершинным явлениям духовной культуры человечества. Ищите "Тройку" в кассах на станциях внутри кольцевой линии", - говорится в сообщении.