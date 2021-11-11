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В Москве выпустили карту "Тройка" к 200-летию со дня рождения Достоевского

ТАСС
49 минут назад

Тематические транспортные карты "Тройка", посвященные 200-летию со дня рождения классика отечественной литературы Федора Достоевского, появились в продаже в кассах Московского метрополитена. Об этом сообщается в четверг на странице столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в Twitter.

Карту "Тройка" выпустили к 200-летию со дня рождения Достоевского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"К 200-летию со дня рождения Федора Михайловича Достоевского мы выпустили лимитированную "Тройку". Актуальность поднимаемых в его книгах проблем со временем стала еще острее и очевиднее. Творчество писателя принадлежит к вершинным явлениям духовной культуры человечества. Ищите "Тройку" в кассах на станциях внутри кольцевой линии", - говорится в сообщении.

Федор Михайлович Достоевский (1821-1881) - великий русский писатель, член-корреспондент Петербургской Академии наук (1877). 11 ноября исполнилось 200 лет со дня рождения Достоевского, признанного, по данным ЮНЕСКО, одним из самых читаемых писателей в мире. Культурные учреждения Москвы подготовили множество мероприятий, посвященных знаменательной дате. Так, например, в "Москино" пройдут показы кинокартин по произведениям Достоевского, а столичный Главархив выпустил книгу о жизни писателя в Москве.

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