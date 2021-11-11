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Собянин попросил москвичей носить маски

Мослента
51 минуту назад

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил москвичей носить маски и по возможности выбирать бесконтактную оплату проезда в транспорте. Обращение появилось в официальном Twitter-аккаунте градоначальника.

Собянин отметил, что ношение средств защиты снижает скорость распространения COVID-19. Кроме того, мэр напомнил, что в метро можно пользоваться бесконтактной системой оплаты Face Pay, а также пройти экспресс-тест на ковид.

Оперштаб сообщил о подготовке законопроекта о QR-кодах на транспорте

Глава города подчеркнул, что московский транспорт не уменьшает частоту движения, несмотря на пандемию, а вагоны поездов и наземный транспорт круглосуточно проходят дезинфекцию.

«Я прошу неукоснительно соблюдать график обработки и следить за исполнением требований пассажирами масочного режима на наземном общественном транспорте, в метрополитене. И надо следить, что происходит в пригородных электричках», — процитировало обращение мэра к коллегам агентство «Москва».

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