Мэр Москвы Сергей Собянин попросил москвичей носить маски и по возможности выбирать бесконтактную оплату проезда в транспорте. Обращение появилось в официальном Twitter-аккаунте градоначальника.

Собянин отметил, что ношение средств защиты снижает скорость распространения COVID-19. Кроме того, мэр напомнил, что в метро можно пользоваться бесконтактной системой оплаты Face Pay, а также пройти экспресс-тест на ковид.

Глава города подчеркнул, что московский транспорт не уменьшает частоту движения, несмотря на пандемию, а вагоны поездов и наземный транспорт круглосуточно проходят дезинфекцию.