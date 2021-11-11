"Опасное явление погоды": к чему готовиться москвичам

"Столичный регион снова накроют снегопады, ледяные дожди и крупа! До конца недели метеоусловия в столичном регионе будут определяться западно-восточным переносом воздушных масс атлантического происхождения, благодаря чему температурный фон окажется на несколько градусов выше положенной климатической нормы. При этом сохранится пасмурная, сырая с осадками в смешанной фазе погода", - рассказал он.