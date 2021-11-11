Новые зарядки для электробусов протестируют в столице

Тестирование новой зарядной станции с обратным пантографом для зарядки электробусов начнется 13 ноября в Москве. Об этом в четверг 11 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта города Москвы.

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Тестирование инновационной зарядной станции, которую установили в филиале Центральный, начнется в рамках совместного проекта Департамента транспорта и института НАМИ. На двух электробусах установили адаптированные контрактные рельсы, с их помощью транспорт будет заряжаться от обратного пантографа. Этот электротранспорт будет работать на маршруте №791, а сам проект продлится до февраля. Так работу зарядки смогут проверить в зимних условиях.

— Москва станет первым в России городом, где начнется внедрение инновационной инфраструктуры электротранспорта. Такая технология, одобренная НАМИ, позволит заряжать любые виды грузового и коммерческого электротранспорта, которые можно будет использовать для городских нужд, — утверждает заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, перенос пантографа на зарядную станцию позволит в будущем сократить стоимость электробусов.

В Департаменте особо отметили, что протокол взаимодействия электробуса и зарядной станции — это полностью отечественная разработка. Она делает парковку электробуса предсказуемой и позволяет водителям тратить меньше времени на зарядку электробуса.