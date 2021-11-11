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В Москве сформировался первый снежный покров

ТАСС
18 минут назад

Первый снежный покров сформировался в Москве, его высота составила до 3-х сантиметров, сообщил в четверг ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

В столице сформировался первый снежный покров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Снегопад, который начался в Москве в полночь и шел до трех утра, припорошил землю первым белым покрывалом. Так на базовой московской метеостанции ВДНХ высота снежного покрова впервые в сезоне составили 1 см, на другой столичной метеостанции, Балчуге, - 3 см, в Тушино - 1 см. В Подмосковье больше всего снега насыпало в Наро-Фоминске и Волоколамске - 2 см", - написал он в четверг на своей странице в Instagram.

По словам Тишковца, обычно первый устойчивый снежный покров толщиной 1 см формируется в Москве 25 ноября - 2 декабря, а выпавший ночью снег может растаять до конца недели из-за оттепели и осадков.

Новости Москвы,Погода,Евгений Тишковец,
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