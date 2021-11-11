В столице сформировался первый снежный покров

"Снегопад, который начался в Москве в полночь и шел до трех утра, припорошил землю первым белым покрывалом. Так на базовой московской метеостанции ВДНХ высота снежного покрова впервые в сезоне составили 1 см, на другой столичной метеостанции, Балчуге, - 3 см, в Тушино - 1 см. В Подмосковье больше всего снега насыпало в Наро-Фоминске и Волоколамске - 2 см", - написал он в четверг на своей странице в Instagram.