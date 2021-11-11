Собянин рассказал о проведении усиленной дезинфекции метро

Мэр столицы Сергей Собянин осмотрел ход работ по дезинфекции вагонов метро в электродепо «Солнцево», передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
«Московский общественный транспорт, несмотря на пандемию, последние 1,5 года не снижает темпы своей работы: частота движения, выполнение регулярности поездок являются необходимыми требованиями. Не снижает частоты поездок для того, чтобы пассажиры - миллионы людей, москвичей, которые ежедневно передвигаются на общественном транспорте, - не испытывали проблем, не создавали толчеи. <…> Помимо этого, конечно, требуется серьезная обработка всего подвижного состава: и метрополитена, и трамваев, и автобусов, и пригородных электричек», - сказал Собянин.
Он также отметил важность ношения пассажирами масок во время поездок в транспорте.
«Я прошу неукоснительно соблюдать график обработки и следить за соблюдением требований пассажирами масочного режима на наземном общественном транспорте, метрополитене, и надо следить, что происходит на пригородных электричках», - подчеркнул мэр, обращаясь к коллегам.
Первый заместитель начальника Московского метрополитена, начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов доложил, что ежедневно дезинфекцию проходит 6 тыс. вагонов метро.
«На сегодняшний день в Московском метрополитене увеличена кратность по дезинфекции объектов и подвижного состава. В приписном парке метро - 6 тыс. вагонов. Те, которые стоят в электродепо в ожидании рейсов, до двух раз проходят обработку дезинфицирующими средствами», - уточнил он.
По его словам, также один раз в два часа дезинфицируются пассажирские вагоны, поручни эскалаторов, ручки дверей и кассовые блоки.