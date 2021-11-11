Собянин рассказал о проведении усиленной дезинфекции метро

«Московский общественный транспорт, несмотря на пандемию, последние 1,5 года не снижает темпы своей работы: частота движения, выполнение регулярности поездок являются необходимыми требованиями. Не снижает частоты поездок для того, чтобы пассажиры - миллионы людей, москвичей, которые ежедневно передвигаются на общественном транспорте, - не испытывали проблем, не создавали толчеи. <…> Помимо этого, конечно, требуется серьезная обработка всего подвижного состава: и метрополитена, и трамваев, и автобусов, и пригородных электричек», - сказал Собянин.