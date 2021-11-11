Лежащих на горячем асфальте рабочих в Москве сняли на видео

В Москве рабочие после укладки асфальта прилегли на нем. Группу работников автодорожной службы, отдыхающих после обновления дорожного покрытия, сняли на камеру очевидцы. Запись появилась в распоряжении Telegram-канала «Москва с огоньком». На ней видно, как несколько мужчин расположились прямо на асфальте. Некоторые из них спят, а другие уткнулись в свои мобильники.