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Ещё две квартиры разыграли среди вакцинированных от COVID-19 в Москве

RT на русскомиещё 3
31 минуту назад

Ещё две квартиры разыграли среди вакцинированных от коронавируса в Москве.

Еще две квартиры разыграли среди вакцинированных от COVID-19
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Отмечается, что в акции «Вакцина — твой ключ к здоровью» принимали участие те, кто получил первую дозу вакцины или прошёл ревакцинацию с 1 по 7 ноября.

Победителей определили с помощью генератора случайных чисел.

Квартиры разыгрывают каждую среду, это продолжится до 24 ноября. Принять участие в розыгрыше могут обладатели московского полиса ОМС.

Ранее иммунолог доктор медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.

Новости Москвы,Ирина Слуцкая,
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