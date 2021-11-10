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Погода в Москве: москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении в выходные

Мослентаиещё 1
1 час назад

В столице в предстоящие выходные ожидаются высокое атмосферное давление, небольшой снег и температура около нуля. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на главного специалиста московского Метеобюро Татьяну Позднякову.

Москвичей предупредили о высоком давлении в выходные
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Существенного изменения характера погоды в выходные дни не ожидается. Атмосферное давление с субботы на воскресенье будет относительно высокое, погода — облачная с прояснениями», — цитирует агентство Позднякову.

Местами возможны небольшие осадки, к вечеру воскресенья, 14 ноября, в некоторых районах столицы пойдет снег, предупредила сотрудница Метеобюро.

По словам метеоролога, в ночные часы в городе будет около нуля градусов. Дневная температура в субботу составит 3-4 градуса выше нуля. В воскресенье — за счет того, что Москву будет пересекать холодный атмосферный фронт, — дневная температура не превысит 1-2 градусов выше нуля.

Ранее синоптик назвал дату наступления зимней погоды в Москве.

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