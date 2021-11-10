Москвичей предупредили о высоком давлении в выходные

В столице в предстоящие выходные ожидаются высокое атмосферное давление, небольшой снег и температура около нуля. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на главного специалиста московского Метеобюро Татьяну Позднякову.

«Существенного изменения характера погоды в выходные дни не ожидается. Атмосферное давление с субботы на воскресенье будет относительно высокое, погода — облачная с прояснениями», — цитирует агентство Позднякову.

По словам метеоролога, в ночные часы в городе будет около нуля градусов. Дневная температура в субботу составит 3-4 градуса выше нуля. В воскресенье — за счет того, что Москву будет пересекать холодный атмосферный фронт, — дневная температура не превысит 1-2 градусов выше нуля.