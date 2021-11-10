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В Москве отмечена самая холодная ночь с начала осени

Вести Подмосковья
52 минуты назад

Сегодняшняя ночь в Москве стала самой холодной за все прошедшие осенние недели. На главной метеостанции ВДНХ отмечен показатель -2,8 градуса. Побит рекорд ночи 25 октября, когда столбики термометров опустились до -2,7. Отрыв незначительный, но все же зафиксированный. Об этом сообщил «Интерфакс».

В Москве отмечена самая холодная ночь с начала осени
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Самое холодное 10 ноября в Москве отмечалось более ста лет назад, в 1908 году. Горожанам пришлось ощутить на себе -18,4 градуса. Для многих жителей региона сейчас такая температура кажется настоящими заморозками, особенно в комплекте с пронизывающим ветром. Даже нынешний дневной ноль заставляет современных москвичей укутываться по-полярному.

Со вчерашнего дня на улице уже можно встретить замерзшие лужи и иней. Скоро обещают полноценные снега. В Подмосковье по традиции покров окажется существеннее, чем в Москве, особенно в близких к природе местах. А на дорогах появится гололедица. Министерство транспорта региона призывает быть внимательными на дорогах и заменить резину на зимнюю.

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