В Москве отмечена самая холодная ночь с начала осени

Сегодняшняя ночь в Москве стала самой холодной за все прошедшие осенние недели. На главной метеостанции ВДНХ отмечен показатель -2,8 градуса. Побит рекорд ночи 25 октября, когда столбики термометров опустились до -2,7. Отрыв незначительный, но все же зафиксированный. Об этом сообщил «Интерфакс».

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Самое холодное 10 ноября в Москве отмечалось более ста лет назад, в 1908 году. Горожанам пришлось ощутить на себе -18,4 градуса. Для многих жителей региона сейчас такая температура кажется настоящими заморозками, особенно в комплекте с пронизывающим ветром. Даже нынешний дневной ноль заставляет современных москвичей укутываться по-полярному.