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Временно изменится схема движения в трех районах Москвы

Вечерняя Москваиещё 2
1 час назад

В связи с проведением дорожных, инженерных и строительных работ временно ограничат движение на улицах в трех районах — Свиблово, Южное Бутово и Ломоносовский. Об этом сообщает пресс-служба Департамента транспорта города Москвы.

Cхема движения изменится в трех районах Москвы
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

С 13 по 30 ноября в проезде Серебрякова будет ограничено движение автомобилей.

Также движение автомобилей будет ограничено на улице Академика Понтрягина с 15 ноября 2021-го по 4 июля 2022 года.

Также с 15 ноября 2021-го по 17 января 2022 года изменится схема движения на Ленинском проспекте и его дублере из-за строительства метро, говорится в сообщении.

В Москве одностороннее движение будет действовать на участке улицы Сафоновской в Можайском районе. Новая схема движения начнет действовать с 25 ноября. Она позволит решить проблему встречного разъезда. Минимальная ширина дороги на этом участке улицы составляет 5,1 метра. Пока на участке сложно разъезжаться транспорту. После изменений движение станет удобным и безопасным.

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