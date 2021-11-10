Cхема движения изменится в трех районах Москвы

В связи с проведением дорожных, инженерных и строительных работ временно ограничат движение на улицах в трех районах — Свиблово, Южное Бутово и Ломоносовский. Об этом сообщает пресс-служба Департамента транспорта города Москвы.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

С 13 по 30 ноября в проезде Серебрякова будет ограничено движение автомобилей.

Также движение автомобилей будет ограничено на улице Академика Понтрягина с 15 ноября 2021-го по 4 июля 2022 года.

Также с 15 ноября 2021-го по 17 января 2022 года изменится схема движения на Ленинском проспекте и его дублере из-за строительства метро, говорится в сообщении.