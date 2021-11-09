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Собянин заявил о совершенствовании системы QR-кодов в Москве

Мослентаиещё 3
25 минут назад

В Москве планируют усовершенствовать систему QR-кодов. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на заявление мэра столицы Сергея Собянина в ходе президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с COVID-19.

Собянин рассказал о совершенствовании системы QR-кодов в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы также ввели QR-коды при посещении музеев, театров, мы мониторим ситуацию, которая там происходит, сам процесс работы с QR-кодами и так далее. Будем в дальнейшем эту систему совершенствовать», — отметил он.

Собянин подчеркнул, что власти продолжают следить за ситуацией с заболеваемостью коронавирусом. По словам мэра, показатели текущей недели в этом плане станут принципиальными.

Ранее Собянин заявил, что динамика заболеваемости COVID-19 в Москве стабилизировалась. Несмотря на это, количество новых случаев коронавируса остается на высоком уровне, добавил он.

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