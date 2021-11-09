Собянин заявил о спаде заболеваемости COVID в Москве

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, после нерабочих дней заболеваемость COVID-19 в столице пошла на спад. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее из-за роста заболеваемости коронавирусом президент России Владимир Путин объявил нерабочую неделю (с сохранением зарплаты) с 30 октября по 7 ноября включительно. В Москве и некоторых других регионах нерабочие дни были объявлены с 28 октября по 7 ноября. Продлевать их в столице не стали.

«С 8 числа приступили к нормальной работе. Ситуация в целом улучшается. На 15% снизилась выявляемость вновь заболевших и на 4% за неделю количество госпитализаций», - рассказал сегодня Сергей Собянин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Градоначальник также отметил, что «объем пневмоний снизился на 18%, в основном это ковидные пневмонии». При этом, по его словам, дальнейшие решения по антикоронавирусным мерам в Москве будут приняты по итогам этой недели, пишет ТАСС.