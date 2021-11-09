Тушканчики в Московском зоопарке уснули до весны

«Тушканчики набрали достаточный вес и уснули на зиму. Несколько месяцев они проведут в спартанских условиях: в деревянных ящиках, помещенных в холодильник. Тех, кто уже долго следит за нашими новостями, это не шокирует. Известно, что именно в холодильнике для тушканчиков удается поддерживать комфортные условия для сна», - говорится в сообщении.