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Тушканчики в Московском зоопарке уснули до весны

Агентство «Москва»
42 минуты назад

В Московском зоопарке тушканчики уснули на зиму, их убрали в холодильники на несколько месяцев. Об этом сообщает пресс-служба столичного зоосада.

Тушканчики в Московском зоопарке уснули до весны
Фото: Официальный портал Мэра и Правительства МосквыОфициальный портал Мэра и Правительства Москвы

«Тушканчики набрали достаточный вес и уснули на зиму. Несколько месяцев они проведут в спартанских условиях: в деревянных ящиках, помещенных в холодильник. Тех, кто уже долго следит за нашими новостями, это не шокирует. Известно, что именно в холодильнике для тушканчиков удается поддерживать комфортные условия для сна», - говорится в сообщении.

Каждую неделю зоологи проверяют, все ли у тушканчиков в порядке, уточнили в зоосаде.

«Дело в том, что в природе у тушканчиков довольно сложный процесс подготовки к зимовке: они вырывают себе глубокую нору, в которой зимовальная камера находится ниже точки промерзания почвы. В течение зимы температура внутри практически не изменяется. Подобные условия удается сымитировать в холодильнике», - рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, слова которой приводятся в материале.

Новости Москвы,Светлана Акулова,
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