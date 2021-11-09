Тушканчики в Московском зоопарке уснули до весны

В Московском зоопарке тушканчики уснули на зиму, их убрали в холодильники на несколько месяцев. Об этом сообщает пресс-служба столичного зоосада.
«Тушканчики набрали достаточный вес и уснули на зиму. Несколько месяцев они проведут в спартанских условиях: в деревянных ящиках, помещенных в холодильник. Тех, кто уже долго следит за нашими новостями, это не шокирует. Известно, что именно в холодильнике для тушканчиков удается поддерживать комфортные условия для сна», - говорится в сообщении.
Каждую неделю зоологи проверяют, все ли у тушканчиков в порядке, уточнили в зоосаде.
«Дело в том, что в природе у тушканчиков довольно сложный процесс подготовки к зимовке: они вырывают себе глубокую нору, в которой зимовальная камера находится ниже точки промерзания почвы. В течение зимы температура внутри практически не изменяется. Подобные условия удается сымитировать в холодильнике», - рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, слова которой приводятся в материале.