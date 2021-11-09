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В будущем парке "Яуза" обновят голубятню

Москва24
1 час назад

В будущем парке "Яуза" старую голубятню заменят новой и современной постройкой. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

В будущем парке "Яуза" обновят голубятню
Фото: портал мэра и правительства Москвыпортал мэра и правительства Москвы

Замруководителя столичного департамента капитального ремонта Сергей Мельников рассказал, что голубятню решили сохранить еще до начала благоустройства. За это выступали и местные жители.

"Но решили не оставлять старую постройку, а заменить ее новой, современной и более просторной. Она гармонично впишется в обновленное пространство парка и будет перекликаться по оформлению с экотропой и деревянными настилами", – отметил Мельников.

В настоящее время готов металлический каркас будущей голубятни. Специалисты приступили к ее отделке. Постройка площадью свыше 40 квадратных метров будет двухъярусной, с двойными стенами и полами из лиственницы.

Мельников подчеркнул, что в голубятне будут места для хранения корма и гнездования, кормушки, жердочки и лестница между этажами. На втором этаже появится вольер из сетки для выгула голубей с открывающимися створками. Работы планируют закончить в этом году.

Голубятня в этом месте существует уже почти 20 лет. Сейчас там живут около 80 птиц.

Ранее сообщалось, что специалисты завершают работы по строительству здания экоцентра в парке "Яуза". Экоцентр площадью более 1,2 тысячи квадратных метров появится в пойме реки Чермянки.

В экоцентре планируется разместить интерактивные выставочные залы с мультимедийным оборудованием, кинозал для трансляции научно-популярного контента и профлабораторию.

Новости Москвы,Сергей Мельников,
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