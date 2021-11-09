В будущем парке "Яуза" обновят голубятню

В будущем парке "Яуза" старую голубятню заменят новой и современной постройкой. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Фото: портал мэра и правительства Москвы портал мэра и правительства Москвы

Замруководителя столичного департамента капитального ремонта Сергей Мельников рассказал, что голубятню решили сохранить еще до начала благоустройства. За это выступали и местные жители.

"Но решили не оставлять старую постройку, а заменить ее новой, современной и более просторной. Она гармонично впишется в обновленное пространство парка и будет перекликаться по оформлению с экотропой и деревянными настилами", – отметил Мельников.

В настоящее время готов металлический каркас будущей голубятни. Специалисты приступили к ее отделке. Постройка площадью свыше 40 квадратных метров будет двухъярусной, с двойными стенами и полами из лиственницы.

Мельников подчеркнул, что в голубятне будут места для хранения корма и гнездования, кормушки, жердочки и лестница между этажами. На втором этаже появится вольер из сетки для выгула голубей с открывающимися створками. Работы планируют закончить в этом году.

Голубятня в этом месте существует уже почти 20 лет. Сейчас там живут около 80 птиц.

Ранее сообщалось, что специалисты завершают работы по строительству здания экоцентра в парке "Яуза". Экоцентр площадью более 1,2 тысячи квадратных метров появится в пойме реки Чермянки.