В Москве прошла проверка систем оповещения

В центре Москвы прошла проверка систем оповещения населения. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. По его словам, сигнал звучал из громкоговорителя, установленного на улице недалеко от станции метро «Парк культуры».

Фото: esosedi.org esosedi.org

Внимание! Система оповещения, — звучало сообщение из рупора.

Общероссийская тренировка по гражданской обороне прошла 6 октября. Она открылась в 10:40 по местному времени с сигнала «Внимание всем!», звучавшего из телевизоров, радиоэфира и громкоговорителей.

В ходе проверки во Владивостоке был выявлен ряд устройств, нуждающихся в настройке. Большинство систем показало исправность. На предприятии «Химпром» в Кемерово параллельно была отработана ликвидация аварии.