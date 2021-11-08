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В Москве прошла проверка систем оповещения

News.ru
1 час назад

В центре Москвы прошла проверка систем оповещения населения. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. По его словам, сигнал звучал из громкоговорителя, установленного на улице недалеко от станции метро «Парк культуры».

В Москве прошла проверка систем оповещения
Фото: esosedi.orgesosedi.org

Внимание! Система оповещения, — звучало сообщение из рупора.

Общероссийская тренировка по гражданской обороне прошла 6 октября. Она открылась в 10:40 по местному времени с сигнала «Внимание всем!», звучавшего из телевизоров, радиоэфира и громкоговорителей.

В ходе проверки во Владивостоке был выявлен ряд устройств, нуждающихся в настройке. Большинство систем показало исправность. На предприятии «Химпром» в Кемерово параллельно была отработана ликвидация аварии.

Проверки готовности к чрезвычайным ситуациям проводятся дважды в год, весной и осенью. Во избежание паники жителей предупредили, что означает сигнал.

Новости Москвы,ПАО "Химпром",
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