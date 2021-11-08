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Бирюков: Коммунальная техника переведена на зимний режим работы

Российская Газетаиещё 4
1 час назад

В связи с завершением теплой погоды, и прогнозом снегопадов на ближайшие дни, столичную коммунальную технику перевели на зимний режим работы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Коммунальную технику перевели на зимний режим работы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Весь парк городской коммунальной техники переведен на зимний режим эксплуатации, - отметил Петр Бирюков. - В уборке будет задействовано 19 тыс. единиц дорожно-уборочной техники, 7,5 тыс. единиц сопутствующей техники и более 30 тыс. средств малой механизации".

Как отметил заммэра, перед наступлением холодов на поливомоечные машины, вакуумную подметально-уборочную и тротуароуборочную технику, которая используется круглогодично, установлено навесное плужно-щеточное оборудование для уборки снега и распределители противогололедных материалов. Расконсервировали линейные снегопогрузчики, автогрейдеры, роторные снегоочистители, мобильные снегоплавильные установки. Теперь, и вплоть до окончания зимы, на особо опасных участках МКАД и в ТиНАО расставили на круглосуточное дежурство 41 тягач. Эта техника будет помогать грузовым машинам преодолевать сложные участки дорог.

Новости Москвы,Петр Бирюков,
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