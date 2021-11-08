В связи с завершением теплой погоды, и прогнозом снегопадов на ближайшие дни, столичную коммунальную технику перевели на зимний режим работы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Весь парк городской коммунальной техники переведен на зимний режим эксплуатации, - отметил Петр Бирюков . - В уборке будет задействовано 19 тыс. единиц дорожно-уборочной техники, 7,5 тыс. единиц сопутствующей техники и более 30 тыс. средств малой механизации".

Как отметил заммэра, перед наступлением холодов на поливомоечные машины, вакуумную подметально-уборочную и тротуароуборочную технику, которая используется круглогодично, установлено навесное плужно-щеточное оборудование для уборки снега и распределители противогололедных материалов. Расконсервировали линейные снегопогрузчики, автогрейдеры, роторные снегоочистители, мобильные снегоплавильные установки. Теперь, и вплоть до окончания зимы, на особо опасных участках МКАД и в ТиНАО расставили на круглосуточное дежурство 41 тягач. Эта техника будет помогать грузовым машинам преодолевать сложные участки дорог.