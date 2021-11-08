Дому Скопника на Спиридоновке вернули исторический облик

В бывшем доходном доме П. А. Скопника подходит к концу капитальный ремонт с реставрацией в рамках региональной программы капремонта многоквартирных жилых зданий. Об этом рассказали в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

Фото: Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Дом располагается по адресу улица Спиридоновка, 27/24.

Объект был построен в 1906 году по проекту архитектора Густава Гельриха из Германии.

В настоящее время в здании насчитывается 24 квартиры.

Фасад дома отличается волнообразностью и цветочным орнаментом. Угловой эркер здания держат атланты, а на крыше расположена небольшая беседка-бельведер.

Рабочие отремонтировали кровлю дома, заменили на объекте водостоки и стропильную систему. Кирпичная кладка была расчищена и покрашена. Деревянные конструкции специалисты обработали специальным защитным составом.

Теперь у фасада здания появился исторических облик. В том числе был восстановлен рисунок 32 кронштейнов.

Внутри дома модернизировали подвалы и заменили систему водоснабжения.

Завершить работы до конца планируется к концу осени 2021 года.

В скором времени жители Москвы смогут выбрать лучший отреставрированный объект культурного наследия на голосовании в проекте «Активный гражданин». Информация об этом появилась на официальном сайте мэра Москвы.