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Небольшой снег и гололедицу прогнозируют в Москве

ТАССиещё 3
26 минут назад

Облачная погода с небольшим снегом ожидается в Москве и Подмосковье во вторник, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В Москве и Подмосковье выпадет снег
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Днем в Москве от минус одного до одного градуса тепла, в ночь на среду возможны заморозки до минус пяти градусов.

В Подмосковье температура будет колебаться от минус двух до плюс трех градусов, в ночные часы температура опустится до семи градусов мороза.

Порывы северного ветра местами будут достигать 15-17 м/ с. Желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра будет действовать в Московском регионе до 21:00 мск вторника, из-за гололедицы - до четверга.

Атмосферное давление в регионе составит 750 мм ртутного столба.
Новости Москвы,Погода,газета "Известия",
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