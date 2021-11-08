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В Москве и Подмосковье закончились нерабочие дни

Елена Прошина
22 минуты назад

В Москве и области завершился режим нерабочих дней, объявленный ранее президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает официальный портал города.

В Москве и Подмосковье закончились нерабочие дни
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Решение не продлевать нерабочие дни связано с тем, что ситуация с эпидемией коронавируса стабилизировалась. Однако в мегаполисе продолжит действовать ряд ограничений. Так, льготный и бесплатный проезд в общественном транспорте будет приостановлен для граждан, соблюдающих домашний режим.

Речь идет о горожанах с хроническими заболеваниями, людях старше 60 лет, а также тех, кто не вакцинировался и не болел коронавирусом в последние полгода. Кроме того, театры и музеи будут пускать посетителей только при предъявлении QR-кода. Эта же мера распространяется на концертные площадки, развлекательные, культурные, зрелищные, спортивные мероприятия, где присутствуют более 500 человек. Также необходимо соблюдать масочный режим.

В городе продолжается кампания по вакцинации. Сделать прививку можно в центрах вакцинации на базе 100 городских поликлиник, в 20 торговых центрах и центрах госуслуг, ГУМе, спорткомплексе «Лужники», пунктах при больницах в ТиНАО.

Нерабочие дни продлятся еще неделю в Новгородской, Томской, Челябинской и Курской областях. В Смоленской области нерабочие дни продлили до 10 ноября. Такое решение приняли главы данных регионов, исходя из ситуации с COVID-19 в конкретном субъекте.

Новости Москвы,Владимир Путин,
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