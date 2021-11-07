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Названы сроки наступления зимы в Москве

Ювелина Бернст
27 минут назад

Метеорологическая зима в этом году придет в Москву с опозданием на пять суток, рассказал РИА «Новости» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Названы сроки наступления зимы в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Зима наступит в Москве 15 ноября, уточнил метеоролог.

По его данным, в этот день пройдут снегопады и похолодает до 0°С…-5°С. В результате будет образован снежный покров в Москве – толщиной около 2-3 см, в Московской области местами до 3-8 см.

Первые заморозки, по прогнозам синоптиков, придут в столицу во вторник, 9 ноября. В этот день на город обрушатся дожди, которые сменятся снегом. В среду, 10 ноября, в Москве ожидаются заморозки до -7°С.

Новости Москвы,Евгений Тишковец,РИА Новости,
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