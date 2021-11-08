Новую станцию БКЛ "Кунцевская" подключили к электросети

Специалисты завершили работы по подключению к электросети станции "Кунцевская" Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

"Для электроснабжения станции специалисты проложили кабельные линии напряжением 20 киловольт общей протяженностью более пяти километров", – говорится в сообщении.

Отмечается, что такие сети имеют повышенную надежность, что позволяет увеличить пропускную способность и снизить потери электроэнергии

Ранее энергетики завершили техническое присоединение станции "Терехово" в столичном районе Хорошёво-Мнёвники. Как уточняется, для электроснабжения объекта специалисты проложили кабельные линии протяженностью более 1 километра.