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Новую станцию БКЛ "Кунцевская" подключили к электросети

Москва24иещё 2
1 час назад

Специалисты завершили работы по подключению к электросети станции "Кунцевская" Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Новую станцию БКЛ "Кунцевская" подключили к электросети
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишинпортал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

"Для электроснабжения станции специалисты проложили кабельные линии напряжением 20 киловольт общей протяженностью более пяти километров", – говорится в сообщении.

Отмечается, что такие сети имеют повышенную надежность, что позволяет увеличить пропускную способность и снизить потери электроэнергии

Ранее энергетики завершили техническое присоединение станции "Терехово" в столичном районе Хорошёво-Мнёвники. Как уточняется, для электроснабжения объекта специалисты проложили кабельные линии протяженностью более 1 километра.

Как сообщалось, в Москве впервые в истории одновременно откроют 10 станций метро. На новом участке пассажирам станут доступны станции "Терехово", "Кунцевская", "Давыдково", "Аминьевская", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского", "Новаторская", "Воронцовская", "Зюзино" и "Каховская".

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