Какие ограничения по COVID останутся в силе после 8 ноября

Мэрия Москвы рассказала об ограничениях, которые продолжат действовать после нерабочих дней. Так, после 8 ноября сохранится правило перевода не менее 30% сотрудников на удаленку, включая всех работников с хроническими заболеваниями и тех, кому больше 60 лет.

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Горожане, которые входят в эти социальные группы, не прошли вакцинацию и не болели коронавирусом в последние шесть месяцев, обязаны соблюдать домашний режим. Посещать театры и музеи можно будет только при наличии QR-кодов. Также QR-код будет необходим и на концертах, развлекательных, культурных, зрелищных, спортивных мероприятиях, где присутствуют более 500 человек.

Бесплатный и льготный проезд с 8 ноября будет приостановлен для людей, обязанных соблюдать домашний режим. Карта не будет заблокирована горожанам из группы риска, которые болели коронавирусом в последние шесть месяцев либо прошли вакцинацию.