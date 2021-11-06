Собянин рассказал о новой московской индустриализации

Сергей Собянин рассказал о флагмане новой московской индустриализации. По его словам, это одно из наиболее заметных явлений последних лет.

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"Промышленность возвращается в европейские и американские города, из которых она, казалось бы, навсегда переехала в страны юго-восточной Азии. Но это другая промышленность – чистая, инновационная и компактная. Новые заводы не требуют огромных территорий. Гораздо чаще производство занимает пару этажей в технопарке", – написал мэр на своем личном сайте.

Он напомнил, что в 2017–2020 годы объемы производства в обрабатывающих отраслях в Москве увеличились на треть. В январе–августе 2021 года промышленное производство выросло еще на 25%.

Ранее сообщалось, что "Технополис "Москва" занял первое место в V рейтинге инвестиционной привлекательности российских индустриальных парков и особых экономических зон аналитического центра "Эксперт". По итогам 2020 года площадка стала лучшей среди 117 других конкурирующих мест, а годом ранее ей удалось войти в первую пятерку.