Синоптики рассказали о погоде в субботу

До +9°С ожидается в Москве в субботу 6 ноября, следует из данных Гидрометцентра России.

Фото: Pavel Golovkin/AP Pavel Golovkin/AP

На выходных москвичей ждет облачная погода, небольшой дождь. В ночь на воскресенье, 7 ноября — облачно с прояснениями, по-прежнему возможен небольшой дождь. Атмосферное давление немного снизится и достигнет отметки в 742–745 мм ртутного столба. Влажность воздуха — 76%.

Днем в столице синоптики прогнозируют +7-9°С. Ветер — юго-западный 5-10 м/c, местами порывы до 15 м/c. По данным Гидрометцентра, желтый уровень погодной опасности будет действовать в столичном регионе в связи с ветром до 12:00 7 ноября.

В ночь на 7 ноября похолодает, возможно снижение температур до +2°С.