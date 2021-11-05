Экскурсии пройдут на ВДНХ к 80-летию фильма «Свинарка и пастух»

«7 ноября исполняется 80 лет легендарному советскому фильму «Свинарка и пастух». ВСХВ (сейчас – ВДНХ) стала одной из главных площадок, где разворачивается сюжет картины. Благодаря киноленте сегодня можно увидеть, как выставка выглядела в первые годы после открытия. В честь юбилея фильма ВДНХ приглашает на тематические экскурсии. Гости узнают интересные факты об актерах и съемках, а также рассмотрят исторические павильоны и сооружения», - рассказал Жестков.