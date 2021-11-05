Экскурсии пройдут на ВДНХ к 80-летию фильма «Свинарка и пастух»

К 80-летнему юбилею советского фильма «Свинарка и пастух» на ВДНХ пройдут бесплатные тематические экскурсии. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил руководитель пресс-службы ВДНХ Александр Жестков.
«7 ноября исполняется 80 лет легендарному советскому фильму «Свинарка и пастух». ВСХВ (сейчас – ВДНХ) стала одной из главных площадок, где разворачивается сюжет картины. Благодаря киноленте сегодня можно увидеть, как выставка выглядела в первые годы после открытия. В честь юбилея фильма ВДНХ приглашает на тематические экскурсии. Гости узнают интересные факты об актерах и съемках, а также рассмотрят исторические павильоны и сооружения», - рассказал Жестков.
Экскурсии «Они повстречались в Москве» пройдут 7 ноября в 13:00 и 15:30. Тематический маршрут пройдет от информационного центра в левом крыле арки Главного входа ВДНХ по Центральной аллее.
«Сцены на ВСХВ снимали во время войны между бомбардировками фашистской авиации. К тому моменту выставка уже не работала, общие кадры взяли из более ранней документальной хроники. Экскурсии в честь юбилея фильма «Свинарка и пастух» - это и возможность узнать как Москва переживала драматичный 1941 год», - пояснил Жестков.