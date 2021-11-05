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Территории у станций Люблино и Депо МЦД-2 благоустроят

Вечерняя Москваиещё 3
36 минут назад

Проект развития территорий у станций Перерва и Депо второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) утвердили в столице. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом в пятницу, 5 ноября, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Территории у станций Люблино и Депо МЦД-2 благоустроят
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя МоскваАнатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

По ее словам, специалисты не только реконструируют вышеупомянутые остановочные пункты, но и возведут новую платформу Люблино.

— Вблизи станций МЦД-2 Люблино и Депо находится сложившаяся жилая застройка. Чтобы жителям было удобно и безопасно подходить к ним, предусмотрено строительство двух внеуличных пешеходных переходов через Юго-Восточную хорду. Кроме того, должны быть реконструированы улицы, чтобы можно было напрямую подъезжать к станциям, — рассказала Княжевская.

Специалисты будут осуществлять работы от выезда на Люблинскую улицу в направлении остановки Перерва. На этом участке возведут две новые остановки для наземного транспорта.

Вдоль Шоссейной улицы также обустроят дорожки для велосипедистов, а около станций Депо и Перерва рабочие организуют стоянки для водителей такси и парковки для велотранспорта.

Территории рядом со станциями будут благоустроены. Там появятся новые светофоры и дополнительные пешеходные переходы, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

Недавно специалисты завершили комплекс работ по благоустройству прилегающей к станции Печатники второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) территории. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков во вторник, 2 ноября. Он отметил, что необходимые работы провели также на Шоссейной улице и участке от улицы Гурьянова до улицы Кухмистерова на юго-востоке города.

Новости Москвы,Юлиана Княжевская,Петр Бирюков,Сергей Собянин,
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