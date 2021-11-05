Еще 12 пожарных депо появится в Москве к 2025 году

Их расположат в районах, где наблюдается дефицит подобных объектов.

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Еще 12 пожарных депо появится в столице к 2025 году. «За последние годы в Москве было построено 16 пожарных депо, однако работа по обеспечению безопасности продолжается — в ближайшие три года будет сдано еще 12 депо», — отметил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Новые депо будут появляться в разных районах города — там, где сегодня не хватает таких объектах. «Это как уже сформированные городские территории, так и активно развивающиеся площадки», — пояснил руководитель Департамента.