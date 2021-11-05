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Еще 12 пожарных депо появится в Москве к 2025 году

Mos.ruиещё 2
37 минут назад

Их расположат в районах, где наблюдается дефицит подобных объектов.

Еще 12 пожарных депо появится в Москве к 2025 году
Фото: Mos.ruMos.ru

Еще 12 пожарных депо появится в столице к 2025 году. «За последние годы в Москве было построено 16 пожарных депо, однако работа по обеспечению безопасности продолжается — в ближайшие три года будет сдано еще 12 депо», — отметил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Новые депо будут появляться в разных районах города — там, где сегодня не хватает таких объектах. «Это как уже сформированные городские территории, так и активно развивающиеся площадки», — пояснил руководитель Департамента.

Новые пожарные депо будут возведены в рамках Адресной инвестиционной программы. Значительная часть ее средств направляется на строительство объектов социальной сферы. Всего за счет этой программы на ближайшие три года запланировано строительство 720 новых объектов.

Новости Москвы,Рафик Загрутдинов,
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